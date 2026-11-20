В Екатеринбурге школьница, пенсионер и студентка отдали мошенникам миллионы

Свердловское управление ФСБ и региональный Главк МВД бьют тревогу: на Среднем Урале практически ежедневно фиксируют факты обмана людей мошенниками под видом силовиков и банковских структур. Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, порядка 90% криминальных афер совершается якобы от имени различных правоохранительных ведомств.

"Только в 2026 году наши земляки "пожертвовали" преступникам 3 млрд 284 млн рублей. Это на 9,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года, и эта динамика не может не настораживать", - отметил полковник Горелых.

Буквально накануне в сети злоумышленников угодили три жителя Екатеринбурга, в том числе 14-летняя школьница, которая помогла ограбить собственных родителей, передав "курьеру" 1 млн рублей и 4 тысячи долларов.

"Девочке позвонил мужчина, представился работником образовательного учреждения, и попросил продиктовать код из СМС для регистрации в электронном дневнике. Как только ребенок выполнил требование "доброжелателя", тут же в мессенджере с ней вышел на связь липовый оперативник ФСБ. Он ошарашил подростка сообщением, что его данные и аккаунт отца на Госуслугах похищены, а деньги кто-то пытается перевести на нужды ВСУ. Чтобы уберечь главу семьи от тюрьмы за мнимую госизмену, девочке приказали собрать все имевшиеся дома наличные и передать их посреднику. При этом лжечекист строго-настрого предупредил, что ни одна душа не должна знать об их общении, иначе спецоперация сорвется. Нетрудно себе предположить последовавшую вскоре после этого ЧП реакцию родителей", - рассказал представитель МВД.

Участником похожей истории стал 76-летний пенсионер.

"Он, словно парализованный от страха, когда узнал, что его личные накопления якобы неизвестные украли и перевели на финансирование украинских бандеровцев, добровольно передал нужному гонцу 9 млн 600 тысяч рублей. Это стало возможным по причине принуждения пожилого гражданина скачать приложение для видеозвонков, а далее все по известной схеме – ФСБ, угрозы уголовным преследованием за предательство Родины, обыски и далее в таком духе", - сообщил Валерий Горелых.

Наконец, третьей жертвой стала 19-летняя студентка УрФУ.

"Профилактическая работа с молодежью по вопросу, как не попасть в сети мошенников, явно требует существенной активизации со стороны руководства вуза. Так как ранее многократно там допускались прецеденты с обманом не только учащихся, но и доцентов, и даже профессоров. Работа над ошибками до сих пор, видимо, не проведена. В последнем случае девушка-учащаяся отдала помощнику аферистов семейную заначку в размере 6 млн рублей, хранившихся в спальне родителей. Юной екатеринбурженке сначала позвонил типа менеджер цветочного магазина, порадовав шикарным букетом. Чтобы его получить, необходимо было назвать код из СМС, а далее все, как описывалось выше", - добавил полковник Горелых.

Пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области и ФСБ напоминают: сотрудники настоящих спецслужб не общаются через мессенджеры, не привлекают их дистанционно к оперативным мероприятиям, осмотрам и другим следственным действиям.

"Предложение выполнить "секретное задание", перевести деньги на "безопасные счета", а также угрозы за отказ исполнить подобные требования от человека, представляющегося любым правоохранительным ведомством – это явные признаки мошенничества. А фотография человека в форме или изображение удостоверения, отправленные в переписке, не подтверждают личность собеседника и его принадлежность к органам безопасности и правопорядка", - заключил Валерий Горелых.