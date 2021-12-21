В Перми назначили дату рассмотрения иска невакцинированных работников "Машиностроителя"

Претензии работников завода "Машиностроитель", отстраненных от исполнения своих обязанностей из-за отказа вакцинироваться, будет рассматривать Мотовилихинский районный суд, передает корреспондент Накануне.RU.

Рассматриваться дело будет 14 января 2022 года. По аналогичному иску работников Пермского порохового завода дата рассмотрения пока не назначена.

Со 2 декабря 2021 года на пермский завод "Машиностроитель" не смогли попасть порядка 100 непривитых сотрудников по причине отсутствия сертификатов о вакцинации от коронавируса или справки о медотводе. Более того, на заводе, по словам общественников, работала внутренняя система QR-кодов: в пропуске заводчан был установлен чип, на который вносятся данные о вакцинации. Данные тех, кто прививался в медпункте "Машиностроителя", автоматически отправлялись руководству и далее вносились изменения через бюро пропусков, а после – и в сам пропуск.

Сообщалось, что без вакцинации работники не могли попасть в столовую - при входе срабатывала сирена. Недавно общественники сообщили, что заводе "Машиностроитель" все же убрали баррикады в виде турникетов, охраны и звуковой сирены на входе в столовую.