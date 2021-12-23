23 Декабря 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Дмитрий Махонин, руководитель управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России (2017) | Фото: rossnews.org

Махонин пообещал поддержку руководству "Машиностроителя", отстранившему непривитых работников

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время заседания совета директоров промышленных предприятий Пермского края поблагодарил руководство завода "Машиностроитель", отстранившее от работы непривитых пермяков, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Махонина, это жесткая, но правильная позиция. Он также пообещал гендиректору завода Василию Ломаеву поддержку. Сейчас отстраненные сотрудники предприятия намерены через суд добиваться права вернуться к работе.

Махонин подчеркнул, что вакцинация необходима для формирования коллективного иммунитета.

Напомним, около сотни рабочих завода были отстранены от работы за отказ от вакцинации, больше 50 человек обратились с исками в суды. Рассмотрения этих дел назначены на январь 2022 года. Прокуратура провела свою проверку, но не нашла нарушений в действиях руководства пермского завода "Машиностроитель". Проверки проводят также Государственная инспекция труда и Роспотребнадзор.

Сегодня стало известно, что отстраненные пермяки записали видеообращение Путину с просьбой вернуть их на работу.

Теги: Машиностроитель, завод, QR-код, Махонин



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