В Перми непривитым работникам "Машиностроителя" разрешили вернуться на завод

Рабочие завода "Машиностроитель", которых ранее отстраняли от работы из-за отказа вакцинироваться, с сегодняшнего дня вернулись на свои рабочие места.

Как сообщил Накануне.RU один из работников предприятия, 24 декабря им позвонили из администрации завода и оповестили о том, что с понедельника они вновь могут приступать к работе, якобы на основании того, что в приказ о недопуске рабочих были внесены изменения.

Отметим, что в настоящий момент в суд поданы десятки исков от сотрудников. Отзывать их некоторые работники пока не планируют. Сейчас рабочих "Машиностроителя" интересует, будет ли им оплачен вынужденный прогул со 2 по 26 декабря.

Как сообщила общественница Людмила Елтышева, решение о возвращении отстраненных работников было принято "сверху".

"По имеющейся у меня информации, за сотрудников "Машиностроителя" заступилось руководство головного офиса в Москве, - сообщила она. - Надеюсь, что и другие предприятия Перми и Пермского края последуют этому примеру и вернут своих сотрудников на их рабочие места".

Напомним, около сотни рабочих завода были отстранены от работы за отказ от вакцинации, больше 50 человек обратились с исками в суды. Рассмотрение этих дел назначено на январь 2022 года. Прокуратура провела свою проверку, но не нашла нарушений в действиях руководства пермского завода "Машиностроитель". Проверки проводят также Государственная инспекция труда и Роспотребнадзор.

Незадолго до пресс-конференции президента отстраненные пермяки записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть их на работу.