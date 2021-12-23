23 Декабря 2021
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отстраненные работники, непривитые, работа (2021) | Фото: vk.com/lusik79

Работники пермского завода "Машиностроитель" попросили Путина вернуть им работу

Непривитые и отстраненные от работы сотрудники завода "Машиностроитель" записали видеообращение президенту Владимиру Путину. Видеозапись на своей странице опубликовала общественница Людмила Елтышева, передает корреспондент Накануне.RU.

Пермяки попросили президента помочь им вернуться к работе.

"Под Новый год мы остались без средств к существованию, мы остались с ипотеками, кредитами, у нас у всех есть маленькие дети", - сообщают работники.

Одна из женщин в видеоролике уточнила, что ее отстранили еще раньше - с 25 ноября, поскольку она является работником возрастной категории - 65+.

Напомним, около сотни рабочих завода были отстранены от работы за отказ от вакцинации, больше 50 человек обратились с исками в суды. Рассмотрения этих дел назначены на январь 2022 года. Прокуратура провела свою проверку, но не нашла нарушений в действиях руководства пермского завода "Машиностроитель". Проверки проводят также Государственная инспекция труда и Роспотребнадзор.

Теги: Машиностроитель, завод, QR-код



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