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Общество Приволжский ФО Пермский край
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

Работники пермского "Машиностроителя" не планируют отзывать иски в суд

Рабочие пермского завода "Машиностроитель" не планируют отзывать иски к работодателю. Об этом Накануне.RU сообщила адвокат Мария Аминова.

"Иски отзывать не будем, вопрос по компенсации заработка за вынужденный прогул не решен, работодатель вопрос об оплате не комментирует", - сообщила она.

Напомним, около сотни рабочих завода со 2 декабря были отстранены от работы за отказ от вакцинации, больше 50 человек обратились с исками в суды. Рассмотрение этих дел назначено на январь 2022 года. Прокуратура провела свою проверку, но не нашла нарушений в действиях руководства пермского завода "Машиностроитель". Проверки проводят также Государственная инспекция труда и Роспотребнадзор.

Незадолго до пресс-конференции президента отстраненные пермяки записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть их на работу.

С сегодняшнего работники получили разрешение вернуться на завод. Сейчас заводчан интересует будет ли им оплачен вынужденный прогул со 2 по 26 декабря.

По словам общественницы Людмилы Елтышевой, решение о возвращении отстраненных работников было принято "сверху" - за сотрудников "Машиностроителя" заступилось руководство головного офиса в Москве.

Теги: Машиностроитель, завод, QR-код



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