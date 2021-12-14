14 Декабря 2021
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Политика За рубежом
Омикрон-штамм коронавируса. (2021) | Фото: HKU Med / Университет Гонконга

В Британии вакцинированных обязали сдавать 7 тестов на ковид после контакта с ковид-положительным

Власти Британии ввели новые ограничения из-за "омикрона". Теперь даже дважды вакцинированные должны будут в течение недели ежедневно делать тест на ковид, если они контактировали с тем, у кого был положительный результат теста. Об этом сообщает Sky News.

Правительство Британии заявляет, что эта мера вводится, чтобы сдержать распространение "омикрона". Министр здравоохранения Саид Джавид призвал как можно скорее ввести себе третью дозу, потому что это защищает от коронавируса. При этом неизвестно, зачем такие меры, если вакцина защищает привитых. А они, если у них какой-то из семи тестов даст положительный результат, обязаны самоизолироваться на 10 дней со дня, когда получили положительный экспресс-тест. Правда, в этом случае власти разрешают не делать каждый день по тесту.

На днях в Британии зафиксировали первый случай смерти пациента с омикрон-штаммом коронавируса. Как заявил министр здравоохранения королевства, новый штамм может очень быстро стать доминирующим.

При этом важно, что в Британии все смерти с положительным тестом на ковид, независимо от причины смерти, записывают в ковидные. То есть фиксируется не причина смерти, а результат теста.

Как показывает анализ последних британских официальных данных за ноябрь, вероятность смерти с ковидом у привитых оказалась на 65% выше, чем у непривитых.

Теги: британия, ковид, омикрон, тест, коронавирус



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