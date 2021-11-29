В Британии вероятность смерти с ковидом у привитых оказалась на 65% выше, чем у непривитых

В Британии опубликован новый отчет по ковиду, который зафиксировал, что за месяц с 25 октября по 21 ноября (в стране считают по неделям) было зафиксировано 3,7 тыс. смертей с ковидом, из которых на полностью привитых пришлось 2,9 тыс., или 78%. Среди непривитых умерли лишь 708 человек, или 19%.

Данные о смертях приведены в таблицах 10 и 11. Они различаются тем, что в первом случае берутся смерти, произошедшие в течение 28 дней после положительного теста на ковид, а во втором - в течение 60 дней. То есть, строго говоря, это не смерти от ковида, а смерти с положительным тестом на ковид от любой причины. Они и считаются "ковидными смертями". Такой же принцип действует в США. Он не позволяет адекватно оценить смертность и летальность от ковида, но других данных нет.

Если брать умерших в течение 60 дней после положительного теста на ковид, то за месяц произошло 4,4 смертей с ковидом, из них среди полностью привитых 3,5 тыс., или 79%, среди непривитых - 810, или 18%, то есть пропорции те же.

Сами по себе проценты имеют смысл только в сопоставлении с процентом привитых. В Британии к середине октября (полностью привитыми считались только те, кто умер минимум через 14 дней после второй дозы) было полностью вакцинировано 45 млн человек, или 67% населения. Впрочем, этот процент изменяется очень медленно, так что контрольная дата большого значения не имеет. Таким образом, полностью привито 67% населения, а привитых среди умерших - 78%. Эффективность вакцинации отрицательная и равна минус 65%. То есть вероятность умереть с ковидом полностью привитым на 65% больше, чем непривитым.

При этом британское министерство здравоохранения в примечании к каждой таблице пишет нечто вроде оправдания:

"В контексте очень высокого охвата населения вакцинацией даже при использовании высокоэффективной вакцины ожидается, что значительная доля случаев, госпитализаций и смертей будет происходить среди вакцинированных лиц просто потому, что вакцинированных больше, чем невакцинированных".

Также заявляется о том, что люди, имеющие хронические болезни, могут умереть и по другим причинам.

На кого рассчитаны эти "объяснения", непонятно. Что мешает британскому минздраву наладить учет? А увеличение риска смерти среди привитых уже учитывает численность привитых и непривитых, поскольку вероятность нельзя рассчитать иначе. К середине октября непривитых было 18 млн, или 27% населения. Они дали лишь 19% всех смертей. Привитых было 67%, и они дали 78% смертей. Отсюда прямо вытекает увеличение вероятности смерти с ковидом на 65% у привитых. По возрастам этот процент будет разный, но в целом по всему населению это минус 65%.

Такая неутешительная статистика наблюдается в Британии давно. Поэтому в стране привито уже три четверти населения, а смертность не снижается и в последние месяцы превышает доковидную на 15%. При этом на смерти с ковидом приходится 6-8% всех смертей. Это доказывает, что рост смертности в Британии вызван отнюдь не ковидом, и он тем более не снижается вакцинацией. Возможно, то же самое происходит и в других странах.