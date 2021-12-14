Омикрон-штамм станет доминирующим в Лондоне в ближайшие 48 часов

Омикрон-штамм распространяется в Великобритании так быстро, что может стать доминирующим штаммом в Лондоне уже в ближайшие 48 часов, заявил министр здравоохранения королевства Саджид Джавид. "Ни один вариант COVID-19 не распространялся так быстро", - заявил министр, выступая в парламенте.

"На омикрон-штамм уже приходится более 20% случаев заболевания коронавирусом в Англии. В Лондоне мы наблюдаем рост более чем на 44% и ожидаем, что в ближайшие 48 часов он станет доминирующим штаммом в столице", - заявил министр.

Накануне стало известно, что минимум один человек скончался после заражения омикрон-штаммом. Подробностей о погибшем не сообщается – был ли он вакцинирован и имелись ли у него проблемы со здоровьем.