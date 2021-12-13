Первый случай смерти пациента с омикрон-штаммом зафиксирован в Великобритании

В Великобритании умер первый пациент, заболевший омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Политик призвал отказаться от идеи о том, что омикрон-штамм — это более легкая версия коронавируса. Он отметил, что инфекция распространяется с высокой скоростью, передает Sky News.

Ранее американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что большинство заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" были вакцинированы. CDC полагает, что, хотя многие из первых случаев заболевания "омикроном" протекают в легкой форме, более тяжелые случаи еще могут быть впереди.