Законопроекты о QR-кодах могут принять только в следующем году

Госдума может не принять законопроекты о QR-кодах в текущем году, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в руководстве Единой России. По его словам, после первого чтения, которое пройдет только во второй половине декабря, их снова разошлют в регионы.

"В трех чтениях вряд ли (поддержат законопроекты о QR-кодах - ред.), потому что там месячная рассылка. После первого чтения тоже месячная рассылка должна быть по регионам", - сказал собеседник агентства.

Напомним, что законопроекты о QR-кодах отсутствуют в календаре рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь. Документ с предварительным графиком работы парламента на следующий месяц традиционно утверждается Госдумой в последний пленарный день текущего месяца. На этой неделе это 25 ноября.

12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов для доступа в общественных местах и на междугородние рейсы на самолетах и поездах. Резонансный проект вызвал широкое обсуждение, сейчас он направлен в регионы для получения отзывов от заксобраний субъектов.