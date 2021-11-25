25 Ноября 2021
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Политика В России
Коллаж, QR-код в театре кино, сертификат о вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили давать QR-коды привитым иностранными препаратами

Привитым иностранными вакцинами, а также "неофициально" переболевшим коронавирусом россиянам предложили выдавать QR-коды.

Соответствующие поправки к законопроектам кабмина РФ подготовили к внесению в Госдуму депутаты от ЛДПР. Как считают парламентарии, все, кто имеет антитела к COVID-19, должны иметь равные права.

Свои поправки к проектам законов о QR-кодах готовят в КПРФ. В "Справедливой России" и "Единой России" не исключают их внесения. Эксперты считают, что депутаты планируют смягчить законопроекты, чтобы не допустить роста социальной напряженности, пишут "Известия".

Как сообщалось, депутаты Госдумы могут на пленарном заседании 16 декабря намерены рассмотреть в первом чтении проект закона о введении в общественных местах и на транспорте QR-кодов о прививке от COVID-19 или перенесенном заболевании.



Теги: QR-коды, Госдума



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