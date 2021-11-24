Законопроекты о QR-кодах отсутствуют в календаре вопросов Госдумы на декабрь

Законопроекты о QR-кодах отсутствуют в календаре рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь. Это следует из проекта постановления Совета Думы, опубликованном в электронной базе данных палаты.

При этом "Интерфакс" отмечает, что документ с предварительным графиком работы парламента на следующий месяц традиционно утверждается Госдумой в последний пленарный день текущего месяца. На этой неделе это 25 ноября.

Напомним, 12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов для доступа в общественных местах и на междугородние рейсы на самолетах и поездах. Резонансный проект вызвал широкое обсуждение, сейчас он направлен в регионы для получения отзывов от заксобраний субъектов.

Сообщалось, что рассмотрение законопроекта в первом чтении в Госдуме планируется во второй половине декабря.