Госдума может рассмотреть законопроект о QR-кодах 16 декабря

Депутаты Госдумы могут на пленарном заседании 16 декабря рассмотреть в первом чтении проект закона о введении в общественных местах и на транспорте QR-кодов о прививке от COVID-19 или пересенном заболевании.

Как следует из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов Госдумой, перед первым чтением документ обсудят в трех комитетах и во всех фракциях.

Как сообщалось ранее, Госдума может не принять законопроекты о QR-кодах в текущем году, сообщил источник в руководстве "Единой России". По его словам, после первого чтения, которое пройдет только во второй половине декабря, их снова разошлют в регионы.

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