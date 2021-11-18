18 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Сергей Кириенко (2017) | Фото: Накануне.RU

Экс-схиигумен Сергий: Кириенко выделил 35 млн рублей для строительства "самого большого православного храма в мире"

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в свое время выделил 35 млн рублей для выкупа земли под строительство "самого большого православного храма в мире" на территории Среднеуральского монастыря. Об этом заявил бывший схиигумен Сергий (Романов) в ходе дачи показаний в Московском суде.

"Отец Сергий рассказал о поддержке светских лиц в строительстве храма: главы ОНФ в Свердловской области Жанны Рябцевой и вице-губернатора Сергея Бидонько. Жанна Рябцева попросила подключиться к строительству храма св. Софии заместителя руководителя Аппарата Президента Сергея Кириенко, по чьему указанию было получено 35 миллионов рублей для выкупа земли под будущий храм", - пересказал слова Романова Telegram-канал "Защита Отца Сергия".

По его словам, все конфликты с Екатеринбургской епархией у него начались после отказа тогда еще действующему митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу в строительстве каменного храма за 5 млн долларов в 350 км. от Екатеринбурга. За это бывшему схиигумену разрешили бы построить храм святой Софии на территории Среднеуральского женского монастыря.

Романов согласился на строительство, но менее затратного храма - из клееного бруса, мотивируя тем, "что не может тратить целевые деньги на другой храм". Правда позже митрополит запретил строительство, хотя площадка для этого была уже подготовлена.

Напомним, что во время судебного процесса в Москве по делу бывшего схимонаха Сергия (Романова), в его защиту выступил хоккеист Павел Дацюк, который был знаком с экс-схиигуменом еще с 2007 года.

Николая Романова обвиняют в ч.3 ст.110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства), в ч.3 ст.148 УК РФ (нарушении права на свободу вероисповедания) и в ч.1 ст.330 УК РФ (самоуправство). По аналогичным статьям ранее был арестован бывший пресс-секретарь Романова Всеволод Могучев. В сентябре суд в очередной раз продлил арест бывшему схиигумену - до 10 февраля 2022 года. Дело было передано в Измайловский районный суд Москвы, хотя процесс могли перенести в суд Верхней Пышмы, на чем и настаивала защита.

Позже адвокаты Романова прокомментировали массовые обыски у его сторонников, которые прошли 26 и 27 октября, назвав это действие "акцией устрашения".



Теги: Кириенко



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