За бывшего схимонаха Сергия в суде вступился хоккеист Павел Дацюк

Во время судебного процесса в Москве по делу бывшего схимонаха Сергия (Романова), в его защиту выступил хоккеист Павел Дацюк, который был знаком с экс-схиигуменом еще с 2007 года.

Напомним, что Николая Романова обвиняют в ч.3 ст.110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства), в ч.3 ст.148 УК РФ (нарушении права на свободу вероисповедания) и в ч.1 ст.330 УК РФ (самоуправство).

Как сообщает Telegram-канал "Защита отца Сергия", Дацюк рассказал, что в год знакомства с Романовым сразу же стал оказывать благотворительную помощь Среднеуральскому женскому монастырю.

"Он помогал в строительстве монастырского скита и больничного крыла. Павел Валерьевич сказал, что в то время работал за границей и, приезжая раз в 9 месяцев, видел, как храмов и зданий становилось все больше и больше. Это вызывало доверие к строителю и духовнику обители отцу Сергию Романову и Павлу Валерьевичу всегда хотелось приезжать в монастырь – он чувствовал там тепло и уют", - пишут защитники Романова.

Спортсмен также поделился личной историей, рассказав, что к строительству хосписа его подтолкнула кончина матери. В свою очередь подсудимый уточнил размеры онкологического центра на территории монастыря, отстроенного хоккеистом - двухэтажное здание 108 м. в длину, рассчитанное на 100 человек.

Позже Дацюк также рассказал про инициативу бывшего отца Сергия в раздаче малоимущим и многодетным семьям продуктовых наборов, упомянув, что с удовольствием откликнулся и принял в этом участие.

Напомним, что по аналогичным статьям ранее был арестован бывший пресс-секретарь Романова Всеволод Могучев. В сентябре суд в очередной раз продлил арест бывшему схиигумену - до 10 февраля 2022 года. Дело было передано в Измайловский районный суд Москвы, хотя процесс могли перенести в суд Верхней Пышмы, на чем и настаивала защита.

Позже адвокаты Романова прокомментировали массовые обыски у его сторонников, которые прошли 26 и 27 октября, назвав это действие "акцией устрашения".