Оборона Севастополя: граждане с медотводом от прививки не смогут покинуть город

27 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Крым
Цифровой пропуск, QR-код (2020) | Фото: instagram.com/ne.taxi

Оборона Севастополя: граждане с медотводом от прививки не смогут покинуть город

Власти Севастополя сообщили подробности о работе блокпостов на въездах в город в нерабочие дни – с 30 октября по 7 ноября.
Читайте также:

Заместитель директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский сообщил, что всего будет установлено пять блокпостов: на автодороге по трассе Ялта-Севастополь (село Гончарное); на автодороге по трассе Ялта-Севастополь (село Терновка); на 257 км трассы "Таврида" (стела "Якорь"); на повороте с моста на село Вишневое; в селе Фронтовом. Дополнительный пункт пропуска будет организован на железнодорожном вокзале.

"На пунктах контроля необходимо будет предъявить следующие документы: сертификат или QR-код о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании", - отметил Алексей Краснокутский. При этом гражданам, у которых есть медицинский отвод, рекомендовано находиться на самоизоляции.

Дополнительные ограничительные меры касаются абсолютно всех въезжающих и выезжающих с территории Севастополя. Жители Севастополя и Республики Крым также должны будут предоставить один из вышеуказанных документов.

При этом указом установлено, что если въезд или выезд осуществляется гражданином по каким-то экстренным причинам, то каждая ситуация будет рассматриваться отдельно на блокпосту.

Алексей Краснокутский также пояснил, что транспортные потоки будут оцениваться ежедневно и при необходимости власти развернут дополнительные пункты проверки и привлекут сотрудников. У тех, кто работает на посту, будут мобильные телефоны и планшеты, которые позволяют считывать QR-коды. "Все виды транспорта в этот период также будут подлежать полному контролю. Каждый гражданин, который заезжает в город на автобусе или ином транспорте, будет проверяться на наличие тех документов, которые указаны в указе губернатора",- добавил он.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Оборона Севастополя: граждане с медотводом от прививки не смогут покинуть город

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: севастополь, блокпост, локдаун, проверка, медотвод



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети