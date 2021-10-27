Оборона Севастополя: граждане с медотводом от прививки не смогут покинуть город

Власти Севастополя сообщили подробности о работе блокпостов на въездах в город в нерабочие дни – с 30 октября по 7 ноября.

Заместитель директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский сообщил, что всего будет установлено пять блокпостов: на автодороге по трассе Ялта-Севастополь (село Гончарное); на автодороге по трассе Ялта-Севастополь (село Терновка); на 257 км трассы "Таврида" (стела "Якорь"); на повороте с моста на село Вишневое; в селе Фронтовом. Дополнительный пункт пропуска будет организован на железнодорожном вокзале.

"На пунктах контроля необходимо будет предъявить следующие документы: сертификат или QR-код о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании", - отметил Алексей Краснокутский. При этом гражданам, у которых есть медицинский отвод, рекомендовано находиться на самоизоляции.

Дополнительные ограничительные меры касаются абсолютно всех въезжающих и выезжающих с территории Севастополя. Жители Севастополя и Республики Крым также должны будут предоставить один из вышеуказанных документов.

При этом указом установлено, что если въезд или выезд осуществляется гражданином по каким-то экстренным причинам, то каждая ситуация будет рассматриваться отдельно на блокпосту.

Алексей Краснокутский также пояснил, что транспортные потоки будут оцениваться ежедневно и при необходимости власти развернут дополнительные пункты проверки и привлекут сотрудников. У тех, кто работает на посту, будут мобильные телефоны и планшеты, которые позволяют считывать QR-коды. "Все виды транспорта в этот период также будут подлежать полному контролю. Каждый гражданин, который заезжает в город на автобусе или ином транспорте, будет проверяться на наличие тех документов, которые указаны в указе губернатора",- добавил он.