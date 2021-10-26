В Хакасии на период локдауна вводится комендантский час

Глава Хакасии Валентин Коновалов объявил комендантский час в республике. Он будет действовать с 28 октября по 7 ноября – период общероссийских нерабочих дней, объявленных в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

"Для всех жителей республики на указанный период вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно с 22:00 до 6:00 утра следующего дня, кроме сотрудников предприятий, работающих непрерывно", - написал в своем Instagram глава республики.

Коновалов сообщает, что обстановка в регионе "сложная", госпитализированных значительно больше, чем выписывающихся, тает на глазах свободный коечный фонд.

"Вчера на заседании республиканского оперативного штаба были высказаны предложения по ограничительным мерам, в том числе очень жёстким. В течение суток мы проводили дополнительный анализ ситуации. Специалисты пришли к выводу, что, если не принять эффективные меры к разрыву цепочек заражения, установленные нерабочие дни не дадут эффекта. Так или иначе будет нанесён ущерб экономике, этого избежать не удастся. Но, заплатив эту цену, мы просто обязаны добиться положительного эффекта", - пишет Коновалов.

Еще одна строгая ограничительная мера – прекращение работы городского общественного транспорта в Абакане, Черногорске и Саяногорске. Таксисты смогут работать при наличии справок о вакцинации или перенесенном заболевании.

В образовательных учреждениях в нерабочие дни будут каникулы. ⠀

"Будет полностью ограничена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг. Исключение составляют аптеки, предприятия торговли, реализующие продукты и товары первой необходимости, а также осуществляющие дистанционную доставку", - добавил глава республики.

Людям в возрасте 60+ предписано находиться дома. Компании, которые не могут совсем прекратить работу, должны перевести на удаленку не менее 50% сотрудников.