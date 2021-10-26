На въезде в Крым не будут устанавливать блок-посты для проверки QR-кодов

Власти Крыма не собираются ставить блокпосты на въезде на полуостров на время "нерабочих дней", передает РИА Новости. Ранее о введении такой ограничительной меры сообщили в Севастополе: с 30 октября по 8 ноября у въезжающих в город будут проверять документы о вакцинации, требовать отрицательные ПЦР-тесты либо справки о перенесенном в последние шесть месяцев COVID-19.

В то же время в Крыму будут требовать все перечисленные выше документы при заселении в отели, также в республике рассматривают возможность обезопасить полуостров от завозных случаев коронавируса с помощью раннего тестирования – в аэропортах вылета или на вокзалах станций, расположенных перед Крымским мостом, сообщил сегодня ряд Telegram-каналов.