26 Октября 2021
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Общество Крым
Севастополь, Крым (2014) | Фото: Накануне.RU

Жители Севастополя смогут выехать из города только со справкой

Справка о вакцинации от коронавируса понадобится не только для того, чтобы въехать в Севастополь в нерабочие дни, но и чтобы выехать из города, об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

Также можно будет предъявить справку о перенесенной болезни или отрицательный ПЦР-тест.

Контролировать граждан будут на блокпостах на въезде в город. Период действия ограничений – 30 октября – 7 ноября.

Ранее Развожаев назвал ситуацию в городе"самой тяжелой с начала пандемии". "Ситуация в городе сейчас, наверное, самая тяжелая за все два года пандемии. У нас сейчас практически весь коечный фонд занят, порядка 5% остается в резерве", - заявил губернатор Севастополя в эфире телеканала "Россия 24".

Власти планируют развернуть еще 200 дополнительных коек, но это уже будет предел мощности, который может выдержать здравоохранение города. "Медицина уже работает, честно говоря, за гранью", - посетовал Развожаев.

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Жители Севастополя смогут выехать из города только со справкой

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Теги: севастополь, ограничительные меры, блокпост, справка, qr-код



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