Дума Астраханской области одобрила закон о региональном бюджете на 2027–2029 годы в первом чтении

На очередном заседании Думы Астраханской области под председательством Игоря Мартынова депутаты приняли в первом чтении законопроект о региональном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Важно подчеркнуть, что в бюджетном документе сохраняется социальная направленность.

Проект бюджета представила заместитель Председателя Правительства региона — министр финансов Астраханской области Елена Рязанова. По её словам, бюджет сохраняет социальную направленность: 69,1% общего объёма расходов направляется на социальную сферу. В приоритете бюджетной политики области по-прежнему выполнение всех социальных обязательств.

Доходы областного бюджета на 2027 год запланированы в объёме 76 109,2 млн рублей, на 2028 год — 78 809,3 млн рублей, на 2029 год — 76 699,4 млн рублей. Расходы составят: в 2027 году — 81 955,4 млн рублей, в 2028 году — 82 433,3 млн рублей, в 2029 году — 77 086,2 млн рублей.

Игорь Мартынов в ходе заседания отметил ключевые задачи, которые решает проект областного бюджета на 2027–2029 годы.

«Это предоставление мер поддержки отдельных категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции, членов их семей, многодетных семей региона», — подчеркнул Председатель Думы.

При этом, задачи решаются, несмотря на то что бюджет принимается в непростых условиях. Предложения депутатов к проекту бюджета направлены в Правительство Астраханской области.

Также в первом чтении принят и проект закона «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов». Общий объём доходов фонда прогнозируется в 2027 году в объёме 23 215 млн рублей, в 2028 году — 24 654,8 млн рублей, в 2029 году — 26 130,7 млн рублей. В рамках программы ОМС предусмотрены средства на возмещение территориальным фондам ОМС других субъектов России затрат по оплате медицинской помощи, оказанной за пределами региона, на финансовое обеспечение мероприятий фонда и выполнение его функций.

Кроме того, депутаты Думы Астраханской области поддержали законопроект, внесённый Губернатором Игорем Бабушкиным, о продлении до 31 декабря 2027 года права на получение единовременной денежной выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооружённых Силах РФ. Также одобрен в двух чтениях проект закона «О внесении изменений в Закон Астраханской области «Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории Астраханской области». Законопроект закрепляет в областном законодательстве новые механизмы развития инвестиционной деятельности, предусмотренные федеральным законодательством: утверждается Инвестиционная декларация Астраханской области; определяется специализированная организация по привлечению инвестиций; создаётся Инвестиционный комитет при Губернаторе Астраханской области; предусматривается механизм обратной связи с инвесторами и участие региона в мониторинге эффективности инвестиционных инструментов.