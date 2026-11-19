Маск призвал не обвинять во всем Россию и напомнил, что США совершили переворот в Киеве

Илон Маск обвинил Зеленского во лжи относительно использования спутниковых систем. По словам главы SpaceX, Зеленский требует разрешить применение коммерческой системы Starlink для наступательных операций, в то время как эта задача предназначена для системы Starshield, контролируемой правительством США.

Маск подтвердил наличие ограничений скорости Starlink, чтобы не использовать гражданскую систему для управления ударными беспилотниками, и заявил, что не намерен менять эти правила. Он также опроверг обвинения в том, что лично отключал Starlink во время атаки на российский флот в Севастополе, пояснив, что в тот момент связь в Крыму не была активна из-за санкций.

Говоря о военнном конфликте, Маск напомнил, что США способствовали свержению законной власти на Украине, то есть госперевороту. Он раскритиковал затяжной характер военного конфликта. При этом миллиардер призвал к состраданию ко всем участникам боевых действий и осудил подход, оправдывающий любые действия против России.

"Слишком много было этого подхода: Украина хорошая, Россия плохая. Все, что делается против россиян, оправданно. Это бесчеловечная и ужасная позиция", - подчеркнул Маск.