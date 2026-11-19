Аксенов сообщил, когда восстановят движение поездов по Крымскому мосту

Движение поездов по Крымскому мосту восстановят ориентировочно в 16.00, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он отметил, что железнодорожники прилагают "героические усилия" для ликвидации последствий атаки.

Информация обо всех альтернативных путях перевозки пассажиров появится на сайте Министерства транспорта Крыма.

"Прошу доверять только официальным источникам и не распространять слухи. У нас есть силы, есть характер, есть понимание, как выйти из этой ситуации. Мы знаем, что и как делать", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Ночью в результате очередной атаки на Крымский мост движение по нему было временно перекрыто.

Это не первая атака на мост в последние дни. ВСУ атаковали Крымский мост утром 16 ноября. Движение автотранспорта было приостановлено. Вечером оно было возобновлено в реверсивном режиме.

В ночь на 17 ноября атаки украинских БПЛА на мост повторились. В результате была повреждена конструкция магистрали. Сначала было объявлено о приостановке движения магистрали, а затем было возобновлено движение поездов.