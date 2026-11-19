Arenadata поможет "Яндексу" управлять данными

Yandex B2B Tech и группа Arenadata договорились о стратегическом партнёрстве. Компании предложат крупному бизнесу совместные решения для управления данными на базе своих флагманских СУБД — YDB от Яндекса и Arenadata DB.

По прогнозам компаний, партнёрство поможет занять от 30 до 50% рынка систем управления базами данных (СУБД) в финансовом секторе и ритейле. Организации при поддержке команды Arenadata смогут использовать систему управления базами данных Яндекса YDB в собственной инфраструктуре – по модели on-premises.

Arenadata обеспечит внедрение и интеграцию продукта. В свою очередь, аналитическая СУБД Arenadata станет доступна как один из управляемых сервисов на инфраструктуре облачной платформы Yandex Cloud, сообщает пресс-служба "Яндекса".

8 октября инфраструктура "Яндекса" была повреждена в рязанском Сасово, а 9 октября – в Калуге, 11 октября атака случилась во Владимирской области. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство совместно с Минобороны России решает вопрос по защите ЦОДов.

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук отметил, что можно построить ЦОДы в Югре, а глава Кузбасса Илья Середюк предложил размещать дата-центры в отработанных угольных шахтах. К слову, "Ростелеком" уже работает над созданием заглубленных ("подземных") центров обработки данных: их уровень защиты от внешних угроз будет выше, чем у тех, что расположены на поверхности.