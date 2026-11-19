В Нижнетавдинском округе вручили награды участникам СВО и родственникам погибших бойцов

В Нижнетавдинском округе состоялось вручение государственных наград участникам СВО и родственникам погибших бойцов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В мероприятии приняли участие уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских, военный комиссар Тюменской области полковник Сергей Вахрушев, глава Нижнетавдинского округа Сергей Борисевич.

"Это очень важное мероприятие, чтобы родственники и все участники специальной военной операции, которые вернулись, видели, что они выполнили для страны очень важную задачу", - отметил военный комиссар Тюменской области полковник Сергей Вахрушев.

Награды были вручены: Орден Мужества - Петру Жирову, Медаль Жукова - Алексею Говорову, Медаль участника СВО Дмитрию Воронову.



Участник СВО Петр Жиров подписал контракт с Минобороны РФ сразу после службы по призыву. Выполнял боевые задачи на Харьковском направлении. Поделился, что занимался эвакуацией раненных с передовой. В одной из таких операций попал под атаку и был тяжело ранен.

Благодаря содействию уполномоченного по правам человека в Тюменской области Олега Датских Петру передали заслуженный орден Мужества, медаль участника СВО, а также удостоверение ветерана боевых действий.

"Когда поступило ко мне обращение, что наш боец прооперирован в "Бурденко", имеет военную травму и инвалидность первой группы, что у него не получены государственные награды, удостоверение ветерана боевых действий и он не исключен из списков войсковой части. Конечно же, я включился в работу по оказанию помощи. Выражаю благодарность командованию войсковой части в Чебаркуле, они откликнулись на мои обращения. Оперативно направили документы и награды", - рассказал Олег Датских.