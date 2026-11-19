В Екатеринбурге нашли 13-летнюю девочку, которую искали двое суток

В Екатеринбурге завершены поиски девочки, которую искали в городе в течение двух дней.

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Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт" Свердловской области, разыскивалась 13-летняя Дарья, которая ушла из дома 17 ноября. Двое суток полиция и добровольцы опрашивали возможных свидетелей. Проверялись записи видеокамер.

В местах, где видели девочку, похожую на Дашу, расклеивали ориентировки. В ходе поисков удалось узнать, что она сменила одежду и опознать ее по прежним приметам уже невозможно.

Сегодня днем поисковики объявили о завершении мероприятий.

"Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!", - сообщили в отряде.

Где девочка была двое суток, там не уточнили. Поисковым мероприятиям дан отбой.