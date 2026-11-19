Кушнер и Уиткофф направились на переговоры с Зеленским и европейцами

Спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф направляются в Берлин для переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами по украинскому урегулированию. Об этом Кушнер сообщил в соцсети X.

По его словам, на встрече будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины после завершения конфликта, в том числе возможная роль "коалиции желающих" в обеспечении послевоенной безопасности.

Напомним, 12 ноября в Кремле состоялась встреча российского президента Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером по вопросам урегулирования конфликта на Украине. После спецпосланники президента США отправились в Дублин, где встретились с Зеленским и провели консультации с советниками по национальной безопасности Украины, Германии, Италии, Евросоюза, Франции, Ирландии и Польши.