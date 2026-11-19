КПРФ призвала индексировать пенсии на величину роста тарифов ЖКХ и цен на основные продукты

КПРФ направила министру экономического развития Максиму Решетникову предложение индексировать пенсии и социальные выплаты на основе роста цен на социально значимые товары и услуги, а не по общему индексу инфляции.

Депутаты фракции указывают на несоответствие текущей системы индексации реальным потребностям малоимущих. По их мнению, официальная инфляция Росстата учитывает в том числе предметы роскоши (автомобили, круизы, смарт-часы), в то время как пенсионеры тратят 80-90% своего более чем скромного бюджета на продукты питания, ЖКХ и лекарства. А цены на товары первой необходимости растут гораздо быстрее, чем на предметы престижного потребления - по ряду позиций на десятки процентов в год.

"Мы предлагаем исполнительной власти ввести новый индекс – индекс потребительских цен на социально значимые товары и услуги. А пенсии и социальные выплаты увеличивать каждый год, умножая именно на этот индекс, а не на общий индекс инфляции", - пишет депутат Юрий Афонин.

В России наблюдается процесс снижения величины средней пенсии по отношению к средней зарплате. В прошлом году этот показатель опустился до 24%. Международная организация труда рекомендует сохранять этот коэффициент на уровне не менее 40%. То есть средняя пенсия как минимум в полтора раза ниже. Планку в 40% называл ранее президент РФ Владимир Путин.