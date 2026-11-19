Сургутянин оштрафован за фейки о стрельбе

В Сургуте местного жителя 1997 года рождения оштрафовали на 30 тыс. рублей за распространение заведомо недостоверной информации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

В октябре 2026 года сотрудники УМВД России по Сургуту выявили факт публикации в интернете ложного сообщения. Полицейские установили личность автора. Выяснилось, что мужчина разбил камнем окно собственного автомобиля, снял это на видео и разместил ролик в соцсетях, сопроводив его ложными сведениями.

Материалы по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ направили в суд. Мировой суд Сургута назначил нарушителю административный штраф в размере 30 тыс. рублей.

Полиция Югры напоминает: требования законодательства в сфере распространения информации обязательны для всех, а противоправные действия влекут установленную законом ответственность.