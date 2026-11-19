Посольство России назвало разрушение стелы в Казахстане экстремистской акцией

В Казахстане неизвестные осквернили памятную стелу в городе Тараз. Посольство России в республике назвало этот инцидент "политической экстремистской акцией".

Стела установлена на месте захоронения 72 неизвестных бойцов Красной армии, умерших в эвакуационных госпиталях в годы Великой Отечественной войны.

"Расцениваем произошедшее не просто как акт вандализма, но и как политическую экстремистскую акцию, предпринятую с целью осквернить память об общих для России и Казахстана героях, посеять рознь в казахстанском обществе и нанести урон отношениям всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между нашими странами", - говорится в заявлении диппредставительства.

Посольство призвало в кратчайшие сроки установить и наказать виновных.

Ранее полиция Жамбылской области возбудила уголовное дело по факту осквернения памятника. МИД Казахстана также осудил инцидент и заявил о намерении направить обращение в правоохранительные органы. Аким Жамбылской области взял ситуацию на особый контроль.