"Куда делись нормальные экзамены?" Певица Дайнеко пожалела выпускников

Певица Виктория Дайнеко заявила, что ей жалко нынешних школьников, которым приходится сдавать ЕГЭ для поступления в вуз. Сама она сдавала еще классический экзамен, так как ЕГЭ тогда был экспериментом. И она его провалила, хотя обычный экзамен сдала хорошо.

"Я так жалею свою дочь и всех детей, для кого это стало обязательной программой, так еще и в вузы не попасть без него. Куда делись старые добрые человеческие форматы экзаменов?" - сказала Дайнеко.

Ей не нравится "автоматизированная схема" ЕГЭ и она хочет, чтобы Россия ушла "от всех этих западных трендов".

По данным опросов, 67% родителей считают, что школа не дает достаточно знаний для поступления в вуз и к ЕГЭ надо готовиться с репетитором. При этом 49% называют траты на репетиторов ощутимыми, но готовы их нести, чтобы компенсировать пробелы в образовании. Большинство родителей выступают за отмену ЕГЭ. Но власти называют его "безальтернативным", хотя он вводился без обсуждений вместо вступительных экзаменов.