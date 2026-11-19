Девять человек, в том числе ребенок, ранены в результате атаки БПЛА на Курск

Девять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Курск. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, в центре города осколочные ранения получили двое мужчин и три женщины. На северо-западе 12-летний ребенок попал под завалы частного дома, спасатели уже извлекли его. Также пострадали посетительницы частной клиники и еще одна жительница в районе Льговского поворота.

В результате атаки повреждены жилые дома, здание Арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Дом быта, Курский медколледж и травмпункт. Множество автомобилей получили повреждения, некоторые загорелись.

Утром сообщалось, что украинские беспилотники атаковали Курск, над городом сработала система ПВО.