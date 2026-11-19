Сохранение площадки для собак и изменение автобусных маршрутов: Алексей Вихарев провел прием жителей

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев провел очередной прием жителей. Об итогах он рассказал в своих соцсетях.

Так, жители Орджоникидзевского района пытаются отстоять площадку для дрессировки собак на ул. Машиностроителей, 5. Сейчас на ее месте строят торговый центр.

"Кинологическая служба работала по этому адресу больше 40 лет, с 1980-х. Здесь занимались не только социализацией и воспитанием собак, но и готовили будущих кинологов, инструкторов. Равноценных площадок в районе нет", - отметил Алексей Вихарев.

Инициативная группа собрала почти 400 подписей в защиту.

"Просят либо оставить им прежнее место, скорректировав план застройки, либо предоставить другой участок. Объясняют, что стандартные дог-парки для выгула собак не подходят: нет специальных снарядов для дрессировки, не соблюдены нормативы по удаленности от жилых домов и соцобъектов, не учтены многие другие нюансы. Подходящие площадки есть на Уктусе, Сортировке, Юго-Западном, но регулярно ездить туда с Эльмаша и Уралмаша проблематично", - рассказал депутат и подключился к решению проблемы.

Также на приеме Вихарев получил отзывы после изменения автобусных маршрутов. Жительница Чкаловского района осталась недовольна переменами в схеме автобуса №52. Раньше он ехал по улице Бисертской, связывая Елизавет с Вторчерметом и центром города. А с 1 ноября перенаправлен по улице Селькоровской до Южной подстанции, без заезда на Елизавет.

Пенсионерка говорит, что стало сложнее добираться из одного микрорайона в другой, в ее случае это дорога от дома до поликлиники и обратно. Альтернативный маршрут №57, по ее словам, ходит плохо: автобусов мало, а ждать на остановке приходится по 40 минут. Депутат пообещал разобраться и обратиться за поддержкой к коллегам из партии "Единая Россия".

"За годы сотрудничества и совместной работы неоднократно удавалось добиваться положительных решений даже в самых сложных вопросах, касающихся благополучия Екатеринбурга и его жителей", - заключил Алексей Вихарев.