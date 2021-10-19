Российские партии по итогам выборов проведут кадровые перестановки

До конца текущего года парламентские партии России планируют провести общепартийные мероприятия, на которых обсудят итоги выборов и кадровые вопросы.

Так, 23 октября коммунисты проведут пленум ЦК КПРФ, на котором сделают выводы по итогам избирательной кампании и обсудят задачи "укрепления влияния КПРФ среди населения". Как сообщил первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, кадровых изменений не планируется. При этом источники газеты "Ведомости" в ЦК КПРФ сообщили, что в отставку уйдет управляющий делами ЦК КПРФ, депутат шести созывов Алексей Пономарев. Вместо него будет назначен депутат Госдумы VII–VIII созывов Николай Осадчий.

Следующими после коммунистов общепартийное мероприятие проведет "Справедливая Россия". По словам руководителя центрального аппарата партии, депутата Госдумы Дмитрия Гусева, 28 октября партия будет отмечать 15-летний юбилей в формате паблик-тока в гостинице "Украина". Кадровые выводы в партии по итогам выборов делать не планируют, так как "СР" хорошо выступила на выборах и получила в Думе третью по размеру фракцию.

"Единая Россия" планирует провести съезд в конце ноября – начале декабря. Его приурочат к 20-летию создания партии. К мероприятию в партии может встать вопрос о ротации центрального исполнительного комитета, говорят собеседники издания.

ЛДПР пока не определилась, будет ли проводить послевыборный съезд. Если будет принято решение о его проведении, он пройдет ориентировочно 13 декабря – в день рождения партии. Что касается кадровых вопросов, то они и так обсуждаются каждую неделю на высшем совете партии, – координаторы региональных отделений могут занимать свои посты не более двух лет.

Как сообщил политолог Ростислав Туровский, если отталкиваться от результатов выборов, то оснований для радикальных изменений нет ни в одной партии. Одной из причин является формирование нового созыва Госдумы и его руководства. Еще одна причина возможных изменений – борьба внутрипартийных групп, в том числе с прицелом на будущую смену лидеров, но в этом отношении вряд ли возможны резкие перемены.