"Единая Россия" проведет первый после выборов съезд 4 декабря

Руководство "Единой России" планирует провести третий этап съезда партии 4 декабря.

На этом мероприятии по итогам выборов в Госдуму досрочно произойдет ротация в органах "политического" руководства партии – высшего и генерального советов. Также на съезде будет закреплена роль новых партийных комиссий, которые по предложению президента России Владимира Путина возглавили лидеры списка партии на выборах в Госдуму: глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева и экс-уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

27 октября на президиуме генсовета "ЕР" должен быть утвержден состав двух из пяти комиссий – по международному сотрудничеству и по защите материнства, детства и поддержке семьи, пишут "Ведомости" со ссылкой на свой источник.

Как сообщалось ранее, до конца текущего года парламентские партии России планируют провести общепартийные мероприятия, на которых обсудят итоги выборов и кадровые вопросы. Как сообщил политолог Ростислав Туровский, если отталкиваться от результатов выборов, то оснований для радикальных изменений нет ни в одной партии. Одной из причин является формирование нового созыва Госдумы и его руководства. Еще одна причина возможных изменений – борьба внутрипартийных групп, в том числе с прицелом на будущую смену лидеров, но в этом отношении вряд ли возможны резкие перемены.

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