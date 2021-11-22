СМИ: руководство "Единой России" обновят минимум на 50%

На отчетно-выборном съезде "Единой России" 4 декабря обновится состав всех руководящих органов партии.

По словам экспертов, обновление может составить 50–70%. Ежегодно на съезде партии по уставу и так проводится ротация около 15% членов высших партийных органов, однако теперь формально сложит свои полномочия перед отчетно-выборным съездом все партийное руководство. После этого оно будет переизбрано.

В пресс-службе "Единой России" подтвердили, что на съезде партии в декабре произойдет переизбрание всех руководящих органов, как и положено по уставу партии.

До этого последний отчетно-выборный съезд "Единой России" проходил около пяти лет назад – в январе 2017 года. На нем были переподтверждены полномочия председателя партии Дмитрия Медведева, председателя высшего совета Бориса Грызлова и секретаря генсовета Сергея Неверова.

Как сообщил политолог Алексей Макаркин, избирателям не особо интересны точечные изменения в руководстве партии. При этом оснований для серьезных кадровых выводов сейчас нет, поскольку единороссы только что сохранили конституционное большинство на выборах в Госдуму, пишут "Известия".

Ранее президиум генсовета "Единой России" утвердил состав четырех из пяти комиссий, которые по инициативе главы государства Владимира Путина возглавили лидеры предвыборного списка партии.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.