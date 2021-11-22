22 Ноября 2021
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Политика В России
волонтеры &quot;Единая Россия&quot; (2021) | Фото: Накануне.RU

СМИ: руководство "Единой России" обновят минимум на 50%

На отчетно-выборном съезде "Единой России" 4 декабря обновится состав всех руководящих органов партии.

По словам экспертов, обновление может составить 50–70%. Ежегодно на съезде партии по уставу и так проводится ротация около 15% членов высших партийных органов, однако теперь формально сложит свои полномочия перед отчетно-выборным съездом все партийное руководство. После этого оно будет переизбрано.

В пресс-службе "Единой России" подтвердили, что на съезде партии в декабре произойдет переизбрание всех руководящих органов, как и положено по уставу партии.

До этого последний отчетно-выборный съезд "Единой России" проходил около пяти лет назад – в январе 2017 года. На нем были переподтверждены полномочия председателя партии Дмитрия Медведева, председателя высшего совета Бориса Грызлова и секретаря генсовета Сергея Неверова.

Как сообщил политолог Алексей Макаркин, избирателям не особо интересны точечные изменения в руководстве партии. При этом оснований для серьезных кадровых выводов сейчас нет, поскольку единороссы только что сохранили конституционное большинство на выборах в Госдуму, пишут "Известия".

Ранее президиум генсовета "Единой России" утвердил состав четырех из пяти комиссий, которые по инициативе главы государства Владимира Путина возглавили лидеры предвыборного списка партии.

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Теги: Единая Россия, партии, выборы



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Ранее 11.11.2021 02:03 Мск "Единая Россия" утвердила состав четырех партийных комиссий
Ранее 26.10.2021 05:06 Мск "Единая Россия" проведет первый после выборов съезд 4 декабря
Ранее 19.10.2021 04:01 Мск Российские партии по итогам выборов проведут кадровые перестановки


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