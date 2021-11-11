"Единая Россия" утвердила состав четырех партийных комиссий

Президиум генсовета "Единой России" утвердил состав четырех из пяти комиссий, которые по инициативе главы государства Владимира Путина возглавили лидеры предвыборного списка партии.

Так, был утвержден состав комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, которую возглавляет глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, комиссии по здравоохранению (главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко), комиссии по защите материнства, детства и поддержки семьи (вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова) и комиссии по образованию и науке (руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева), пишут "Ведомости".

Отмечается, что пятая комиссия – для министра обороны Сергея Шойгу – будет утверждена позже.

Как сообщалось ранее, руководство "Единой России" планирует провести третий этап съезда партии 4 декабря.

На этом мероприятии по итогам выборов в Госдуму досрочно произойдет ротация в органах "политического" руководства партии – высшего и генерального советов.

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