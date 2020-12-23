23 Декабря 2020
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Происшествия Челябинская область
Евгений Тефтелев в суде (2020) | Фото: Накануне.RU

"Буду дальше искупать свою вину". Экс-глава Челябинска не смог добиться смягчения приговора

Сегодня Челябинский областной суд оставил без изменения по существу приговор экс-главе Челябинска Евгению Тефтелеву, осужденному к трем годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере. Сторона защиты просила смягчить приговор бывшему градоначальнику и рассмотреть вопрос о назначении наказания в виде штрафа. Осужденный заявил, что с первого дня задержания активно работал со следствие и продолжает работать по заключенному досудебному соглашению, передает корреспондент Накануне.RU.

Адвокаты осужденного в начале заседания заявили ходатайство о приобщении к материалам дела чека о внесении на счет прокуратуры Челябинской области платежа с назначением добровольный возврат суммы взятки по уголовному делу за осужденного Тефтелева Евгения Николаевича в размере 1 млн 250 тыс. руб.

"Евгением Николаевичем принято решение о частичном по возможности возмещении вреда, причиненного преступлением. Он с помощью своих родственников собрал указанную сумму и добровольно внес на счет прокуратуры. Мы просим приобщить копию ходатайства и чека", - заявил защитник.

По словам адвоката, экс-чиновник принял решение добровольно вернуть незаконно полученное им вознаграждение в доход государства.

"Мы считаем, что это является одним из смягчающих обстоятельств, которое может быть учтено при рассмотрении дела", - добавил он.

Евгений Тефтелев в суде(2020)|Фото: Накануне.RU

Прокуратура ходатайство не поддержала.

"Мы просим отказать в удовлетворении данного ходатайства по тем основаниям, что деньги направлены были на другой счет. Иск с возмещением суммы взятки в настоящее время не подавался. В этой связи материалы не имеют дела к рассмотрению по существу", - подчеркнул он.

Суд, посовещавшись, ходатайство удовлетворил, отметив, что оценка ему будет дана при принятии решения.

После этого началось рассмотрение дела по существу. Приговор обжаловали прокурор и защитники Тефтелева. Прокурор просил увеличить срок наказания до 6,5 лет, а штраф до 75 млн рублей. В свою очередь адвокаты настаивали на смягчении наказания с лишения свободы на штраф в размере 3-5 млн рублей.

Выступая в прениях, гособвинитель заявил, что считает назначенное наказание чрезмерно мягким, поэтому просил приговор изменить, а жалобу стороны защита оставить без удовлетворения.

Адвокаты Тефтелева считают, назначенное наказание несправедливым. По словам защитников, Тефтелев признал вину и раскаялся, заключил досудебное соглашение, а также принял меры для возмещения суммы взятки. Суд просили учесть возраст осуждённого и наличие тяжёлых заболеваний. По мнению адвоката, экс-чиновник заслуживает снисхождения, поскольку назначенное наказание слишком строгое и может способствовать ухудшению состояния осужденного и представлять угрозу жизни. В связи с этим адвокаты просили смягчить наказание, ограничиться уже отбытым наказанием и рассмотреть вопрос о назначении штрафа.

Евгений Тефтелев поддержал позицию своих защитников.

"Я глубоко сожалею о совершенном мною преступлении, искренне раскаиваюсь в содеянном и старался с первых дней моего ареста искупить свою вину. Я сотрудничал активно со следствием, заключил досудебное соглашение, по которому работал и продолжаю работать, и буду дальше стараться в рамках законодательства искупать свою вину, потому что я искренне обо всем сожалею", - заявил экс-глава города.

Евгений Тефтелев в суде(2020)|Фото: Накануне.RU

Суд оставил без изменения по существу приговор экс-чиновнику, а апелляционное представление и жалобы без удовлетворения. При этом суд исключил из наличия смягчающих обстоятельств награды осужденного.

"Исключить из числа смягчающих обстоятельств наличие у осужденного государственных наград Российской Федерации, медали и ордены за заслуги перед Отечеством первой и второй степени. Указать на зачет в срок наказания в виде лишения свободы времени содержания осужденного под стражей со дня фактического задержания то есть с 11 декабря 2019 по 26 марта 2020 года из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания лишения свободы, а также времени нахождения под домашним арестом с 27 марта 2020 года по 27 октября 2020 года из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания лишения свободы. В остальном этот же приговор оставить без изменения, а апелляционное представление и жалобы без удовлетворения", - огласил решение судья.

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"Буду дальше искупать свою вину". Экс-глава Челябинска не смог добиться смягчения приговора

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Теги: Евгений Тефтелев, экс-глава Челябинска, уголовное дело, приговор, взятка,



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