Приговор Тефтелеву оставили без изменений

Челябинский областной суд оставил без изменения по существу приговор экс-главе Челябинска Евгению Тефтелеву. Отметим, что бывший градоначальник внес на счёт прокуратуры добровольный возврат части полученной взятки в размере 1 млн 250 тыс. руб.

Напомним, 28 октября Центральный районный суд приговорил экс-главу Челябинска к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн руб. за получение взятки в особо крупном размере. Тефтелев был взят под стражу в зале суда. По версии следствия, в 2015-2019 гг. Тефтелев и еще один сотрудник мэрии Евгений Пашков получили взятку на сумму 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска. При этом Тефтелев в суде выступил с показаниями в отношении ряда бывших и нынешних чиновников Южного Урала - в том числе он "сдал" бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова и нынешнюю главу Челябинска Наталью Котову.