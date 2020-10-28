ФСБ опубликовала видео обысков в доме экс-главы Челябинска Тефтелева

УФСБ по Челябинской области после оглашения приговора бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву обнародовало оперативное видео обысков в доме бывшего чиновника.

На записи видно, как сотрудники УФСБ и следователь пришли в дом к бывшему градоначальнику. Евгений Тефтелев открыл им дверь и ответил, что проживает один. Ему вручили постановления о возбуждении уголовного дела и проведении обысков.

В ходе обысков силовики снимают награды, а также деньги, которые экс-чиновник хранил в сейфе и коробке из-под обуви.

Напомним, Тефтелев был задержан в Магнитогорске 11 декабря 2019 года и доставлен в Следственный комитет. Вместе с ним был задержан экс-начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков. Тефтелев вину признал и заключил досудебное соглашение, поэтому его дело было выделено в отдельное производство.

По версии следствия, в 2015-2019 гг. Тефтелев и Пашков получили взятку на сумму 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска.

Сегодня Центральный районный суд приговорил экс-главу Челябинска к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн рублей.