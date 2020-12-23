23 Декабря 2020
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Политика Челябинская область
Евгений Тефтелев в суде (2020) | Фото: Накануне.RU

Экс-глава Челябинска внес на счет прокуратуры 1,3 млн в счет возмещения взятки

Челябинский областной суд приступил к рассмотрению апелляции на приговор экс-главе Челябинска Евгению Тефтелеву, осужденному к трем годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в начале заседания адвокаты заявили ходатайство о приобщении чека о внесении на счёт прокуратуры добровольного возврата части взятки в размере 1 млн 250 тыс. руб. Адвокаты заявили о частичном возмещении ущерба, и Тефтелев добровольно внёс сумму на счёт прокуратуры.

Прокуратура выступила против удовлетворения ходатайства. По словам стороны обвинения, иск о возмещении вреда не подавался, а материалы не имеют отношения к существу дела.

Но суд ходатайство удовлетворил, чек приобщен к материалам дела. Оценка ему будет дана при принятии решения.

Напомним, 28 октября Центральный районный суд приговорил экс-главу Челябинска к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн руб. за получение взятки в особо крупном размере. Тефтелев был взят под стражу в зале суда. По версии следствия, в 2015-2019 гг. Тефтелев и еще один сотрудник мэрии Евгений Пашков получили взятку на сумму 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска. При этом Тефтелев в суде выступил с показаниями в отношении ряда бывших и нынешних чиновников Южного Урала - в том числе он "сдал" бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова и нынешнюю главу Челябинска Наталью Котову.

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Экс-глава Челябинска внес на счет прокуратуры 1,3 млн в счет возмещения взятки

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Теги: дело тефтелева, взятка



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