Адвокат экс-главы Челябинска Тефтелева обжаловал приговор

Адвокат подал апелляционную жалобу на приговор экс-главе Челябинска Евгению Тефтелеву, осужденному к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере. Соответствующая информация опубликована на сайте Центрального районного суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее приговор Тефтелеву обжаловала прокуратура в связи с чрезмерной мягкости назначенного наказания. Прокуратура просит изменить приговор – увеличить срок наказания до 6,5 лет лишения свободы, а штраф до 75 млн рублей.

Напомним, 28 октября Центральный районный суд приговорил экс-главу Челябинска к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн руб. за получение взятки в особо крупном размере. Тефтелев был взят под стражу в зале суда. При этом сам обвиняемый выступил с показаниями в отношении ряда бывших и нынешних чиновников Южного Урала - в том числе он "сдал" бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова и нынешнюю главу Челябинска Наталью Котову.

По версии следствия, в 2015-2019 гг. Тефтелев и Пашков получили взятку на сумму 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска.