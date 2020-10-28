Экс-главу Челябинска Тефтелева приговорили к 3 годам колонии со штрафом в 37,5 млн рублей за взятку

Центральный районный суд приговорил экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По решению суда бывшему чиновнику также запрещено занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 3 года. Он лишен медалей орденов за заслуги перед Отечеством 1 и 2 степени.

Судом сохранен арест на имущество и денежные средства обвиняемого и его близкого родственника на сумму свыше 60 млн рублей.

Тефтелев взят под стражу в зале суда.

Добавим, что гособвинение просило для Тефтелева 6,5 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 75 млн рублей.

Напомним, Тефтелев был задержан в Магнитогорске 11 декабря 2019 года и доставлен в Следственный комитет. Вместе с ним был задержан экс-начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков. Тефтелев вину признал и заключил досудебное соглашение, поэтому его дело было выделено в отдельное производство.

По версии следствия, в 2015-2019 гг. Тефтелев и Пашков получили взятку на сумму 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска.

8 октября на заседании по делу Тефтелева было озвучено обвинительное заключение и его показания против бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова, экс-директора ЮУ "КЖСИ" Натальи Салеевой, главы Челябинска Натальи Котовой и ее советника Петра Конарева.