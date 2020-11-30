Власти Приморья опровергли слухи, что Русский мост из-за обледенения будет закрыт до конца года

Власти Приморья опровергли слухи о том, что Русский мост во Владивостоке из-за обледенения будет закрыт до конца этого года.

При этом окончательные сроки завершения работ в правительстве края назвать затруднились.

Там добавили, что ситуация с открытием моста прояснится в среду-четверг, когда будет выполнен самый трудный объем работ, передает Regnum.

Наледь на вантах и пилонах моста счищают более 20 альпинистов. Они работают сложных условиях, на высоте несколько сот метров.

В компании, которая ведет данные работы, также не смогли назвать конкретных сроков возобновления движения по мосту. Там отметили, что работы ведутся в течение всего светового дня.

Ранее предполагалось, что мост, связывающий остров Русский с материковой частью Владивостока, откроют 30 ноября. Сейчас выехать с Русского можно только паромом, к которому, по словам очевидцев, выстраиваются многочасовые очереди.

Как сообщалось, губернатор Приморского края Олег Кожемяко потребовал отстранить от должности руководителя административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке из-за бездействия во время ЧС после ледяного шторма.