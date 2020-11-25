25 Ноября 2020
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Последствия ледяного шторма во Владивостоке (2020) | Фото: Александр Сафронов, Правительство Приморского края

В Приморье назвали предварительную сумму ущерба от ледяного шторма

Федеральное правительство выделило на восстановление Приморья от последствий ледяного шторма более 600 млн руб. в виде "финансовых и материальных ресурсов", сообщила на брифинге первый вице-губернатор – председатель правительства региона Вера Щербина.
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По ее словам, сегодня заксобрание Приморья одобрило увеличение краевого резервного фонда для ликвидации последствий ЧС на 900 млн руб.

"Такие возможности у нас появились благодаря направленной нам помощи из федерального бюджета. Средства пойдут как на ликвидацию последствий краевого ЧС, так и на борьбу с эпидемией COVID-19, которая требует каждодневных ресурсов", - заявила Щербина.

Глава правительства края сообщила, что сейчас в регионе работает специальная группа из Москвы под руководством Алексея Чекункова, только что назначенного руководителя Министерства развития Дальнего Востока и Арктики.

"Мы работаем с ними в очень тесном контакте, достаточно сказать, что менее суток нам понадобилось для того, чтобы сформировать все необходимые заявки. Председателем правительства России Михаилом Мишустиным уже подписано поручение о предоставлении нам ресурсов как финансовых, так и материальных на значительную сумму – 636 млн руб. Сейчас всем федеральным министерствам, которые участвуют в ликвидации последствий циклона на нашей территории, даны соответствующие поручения и в край уже идут все запрошенные ресурсы", - отметила Щербина.

Нанесенный стихией ущерб, по предварительным подсчетам, составляет более 250 млн руб., но это еще не окончательные цифры, полагают в правительстве: "Можно уже сейчас сказать, что он [ущерб] очень значителен – как моральный, так и материальный. Конечно, больше всего пострадали люди – жители некоторых районов до сих пор без тепла и света. По разным подсчетам на сегодняшний день ущерб составляет более 250 млн руб. На восстановление средств уйдет намного больше. Окончательной суммы пока нет, поскольку ликвидационные мероприятия еще продолжаются".

Напомним, в связи с прохождением циклона в Приморском крае был введен режим ЧС регионального уровня. Десятки тысяч людей остались без тепла, электроэнергии, водоснабжения.

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В Приморье назвали предварительную сумму ущерба от ледяного шторма

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Теги: ущерб, ледяной шторм, приморье, правительство россии



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