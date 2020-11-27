27 Ноября 2020
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Последствия ледяного шторма во Владивостоке (2020) | Фото: КГБУ &quot;Приморская авиабаза&quot;

Губернатор Приморья уволил чиновницу за бездействие после ледяного шторма

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко потребовал отстранить от должности руководителя административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке из-за бездействия после ледяного шторма.

Кроме того, глава региона потребовал привлечь руководителя АТУ к ответственности. "Работы мы там никакой не увидели", - цитирует губернатора Regnum.

Кожемяко лично принимает участие в ликвидации последствий ЧС. Он неоднократно посещал Русский в последние дни, но ни разу не встретился с руководителем управления островом.

Напомним, в ночь на 19 ноября в крае начались осадки в виде снега, перешедшие в ледяной дождь. Это вызвало обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций.

По данным на вечер 26 ноября, в Приморском крае без электроэнергии оставались около 4,4 тыс. человек в пяти населенных пунктах, в том числе - во Владивостоке.

Предполагается, что полный ремонт продлится до месяца. Как сообщалось, Федеральное правительство выделило на восстановление Приморья от последствий ледяного шторма более 600 млн руб.

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Губернатор Приморья уволил чиновницу за бездействие после ледяного шторма

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Теги: приморье, ледяной дождь, олег кожемяко



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