27 Ноября 2020
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Происшествия Дальневосточный ФО Приморский край
Последствия ледяного шторма во Владивостоке (2020) | Фото: Александр Сафронов, Правительство Приморского края

Около 4,5 тысячи жителей Приморья остаются без электроэнергии

По данным на вечер 26 ноября, в Приморском крае без электроэнергии оставались около 4,4 тыс. человек в пяти населенных пунктах, в том числе - во Владивостоке.

При этом все котельные в краевом центре обеспечены энергоснабжением.

Предполагается, что полный ремонт продлится до месяца, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в ночь на 19 ноября в крае начались осадки в виде снега, перешедшие в ледяной дождь. Это вызвало обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций.

Как сообщалось, Федеральное правительство выделило на восстановление Приморья от последствий ледяного шторма более 600 млн руб. в виде "финансовых и материальных ресурсов", сообщила на брифинге первый вице-губернатор – председатель правительства региона Вера Щербина.

По ее словам, сегодня заксобрание Приморья одобрило увеличение краевого резервного фонда для ликвидации последствий ЧС на 900 млн руб.

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Около 4,5 тысячи жителей Приморья остаются без электроэнергии

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Теги: Приморье, электричество, погода



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