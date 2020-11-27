27 Ноября 2020
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мост, остров Русский (2012) | Фото:primorsky.ru

Обледенение вантового моста на остров Русский назвали беспрецедентным

Случай с обледенением моста на остров Русский - уникальный, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Он пояснил, что в мире еще не было случаев обледенения таких высоких вантовых мостов после ледяного шторма.

Сейчас мост, связывающий остров Русский с материковой частью Владивостока, от обледенения очищает вручную бригада альпинистов, сообщает "Интерфакс".

Выехать с Русского можно только паромом, к которому, по словам очевидцев, выстраиваются многочасовые очереди из автомобилей. Предположительно, мост откроют 30 ноября.

Ранее сообщалось, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко потребовал отстранить от должности руководителя административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке из-за бездействия во время ЧС после ледяного шторма.

Напомним, в ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде снега, перешедшие в ледяной дождь. Это вызвало обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. Десятки тысяч людей остались без тепла, электроэнергии, водоснабжения. В регионе введен режим ЧС регионального уровня.

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Обледенение вантового моста на остров Русский назвали беспрецедентным

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Теги: мост, остров русский, обледенение, владивосток



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