23 Ноября 2020
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Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков назвал ущерб от непогоды в Приморье колоссальным

В Кремле заявили, что ледяной дождь в Приморье нанес инфраструктуре колоссальный ущерб, ликвидировать последствия в одночасье не получится.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, шторм был очень сильный, идет круглосуточная работа, федеральным правительством создана специальная комиссия, в регион перебрасываются энергоустановки.

Для восстановления энергоснабжения в Приморском крае необходимо около 180 млн рублей, заявил губернатор региона Олег Кожемяко. По его словам, это предварительная сумма, она может вырасти, пишет РБК.

Напомним, 19 ноября на регион обрушился ледяной дождь, в результате повреждены линии электропередач, прекратилось снабжение насосных станций. Тысячи человек остались без света, воды и отопления, восстановительные работы ведутся до сих пор. Власти Приморья ввели режим ЧС.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову вылететь во Владивосток для создания рабочей группы по ликвидации последствий ледяного дождя и помощи пострадавшим гражданам.

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Песков назвал ущерб от непогоды в Приморье колоссальным

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Теги: дмитрий песков, приморье, ледяной дождь



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