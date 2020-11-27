Депутат думы Перми Алексей Дёмин получил назначение в мэрию

Глава Перми Дмитрий Самойлов назначил депутата гордумы Алексея Демкина своим первым заместителем, сообщили Накануне.RU в мэрии.

К работе в новом качестве он приступит 30 ноября. Готовится соответствующее распоряжение.

Напомним, ранее telegram-канал "Политов" опубликовал информацию о том, что Самойлов покидает пост мэра. Якобы об этом он сообщил на закрытом совещании в мэрии. Самойлов, по версии канала, должен войти в правительство Прикамья в ранге вице-премьера вместо Антона Клепикова. В ратуше эту информацию не комментировали. Сам Самойлов называл эти сведения "слухами". В свою очередь Демкин, по некоторым данным, может быть назначен на пост главы города.